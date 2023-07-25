В Тюменской области доступ к питьевой воде получат более 2,5 тыс. человек

В 2023 году доступ к качественной питьевой воде получат более 2,5 тыс. жителей Тюменской области. Об этом заявил губернатор Александр Моор в ходе рабочей поездки в Тобольский район. Он отметил, что в муниципалитете водой обеспечено более 50% населенных пунктов.

Глава региона добавил, что за последние пять лет в Тобольском районе было заменено около 25 км водопроводных сетей, а еще 7 км заменят в этом году. Одна из приоритетных задач сейчас — подача воды в село Абалак, где необходимо построить блочную станцию водоочистки.

Работы по строительству сетей водоснабжения в Тобольске выполнены на 86%, а в Ялуторовском районе — на 50%. В 2024 году планируется завершение работ по реконструкции станции водоподготовки и строительству сетей водоснабжения в селе Упорово.

За прошедший год доля населения Тюменской области, обеспеченная питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась на 2,72% до 82,4%. В городах региона этот показатель составляет 95,9%.

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