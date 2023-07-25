Матч «Акрон» — «Арсенал» начнется в пятницу в 21:00

Матч 3-го тура Первой лиги «Акрон» — «Арсенал» (Тула) начнется в пятницу в 21:00 (MSK+1). Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Игра состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Позднее начало матча связано с решением основного телевещателя турнира.

Для удобства болельщиков футбольным клубом «Акрон» будут организованы дополнительные автобусы из Тольятти и обратно.

После двух туров Первой лиги «Акрон» находится среди лидеров турнирной таблицы, одержав на старте две победы.

Андрей Сазонов