В Саратовской области детям запретили есть овощи из-за менингита

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области опубликовало на своем сайте рекомендации по профилактике инфекции, вызывающей менингит.

За половину 2023 года в регионе энтеровирусную инфекцию выявили у семи человек, шестеро из которых — дети. Четыре случая зафиксировали в Саратове и еще три — в Энгельсе.

В начале июля произошел всплеск заболеваемости. Заболели 52 человека, 48 из них — дети до 17 лет.

При менингите, спровоцированном энтеровирусной инфекцией, проявляются острая лихорадка, рвота, головная боль и боль в мышцах. У маленьких детей могут начаться судороги.

Врио руководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева рекомендовала главам муниципалитетов организовать своевременный вывоз отходов, установить в несанкционированных местах купания предупреждающие аншлаги, разобраться с незаконной уличной торговлей и ограничить проведение массовых мероприятий.

Министерству здравоохранения Саратовской области посоветовали сделать запас лекарств от энтеровирусной инфекции и средств для ее выявления. Для медработников региона могут провести конференцию по диагностике и лечению заболевания. Также ведомству поручили донести информацию о заболевании до населения.

В детских учреждениях организуют питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной. Из рациона детей рекомендуют исключить свежие овощи, фрукты давать только обданные кипятком. Также советуют проводить ежедневные осмотры и регулярно дезинфицировать помещения.

Дарья Васенина

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