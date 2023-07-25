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Опубликовано расписание кинопоказов в нижегородских парках на август

С июня в Нижнем Новгороде работают кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала программу на август, планируется устроить 17 бесплатных показов. Добавлены новые площадки: в Автозаводском парке, на Щелоковском хуторе и втором парковом озере.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В парке Станкозавода в Ленинском районе:

  • 4 августа «Гость с Кубани»;
  • 9 августа «Обыкновенное чудо».

В парке «Дубки» в Ленинском районе:

  • 3 августа «Безумный день»;
  • 11 августа «Ночь в магазине ужастиков»;
  • 18 августа «Опасно для жизни»;
  • 24 августа «Точка, точка, запятая…».

В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:

  • 2 августа «Новый Гулливер»;
  • 16 августа «Мы из джаза».

В детском парке Свердлова в Нижегородском районе:

  • 10 августа «Инкогнито из Петербурга»;
  • 17 августа «Зигзаг удачи»;
  • 30 августа «Чиполлино».

В «Автозаводском» парке:

  • 6 августа «В бой идут одни старики»;
  • 13 августа «28 панфиловцев».

У первого озера Щелоковского хутора:

  • 12 августа «Сказка о царе Салтане»;
  • 23 августа «Гражданин Лешка».

На втором парковом озере в Автозаводском районе:

  • 25 августа «Легенды Орленка»;
  • 26 августа «Ехали в трамвае Ильф и Петров».

Начало всех сеансов в 20:00. Программа может измениться из-за непогоды.

В 2022 году открытые кинотеатры Нижнего Новгорода провели 41 показ, их посетили 12,3 тыс. жителей.

Елена Ковалева

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