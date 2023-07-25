Опубликовано расписание кинопоказов в нижегородских парках на август

С июня в Нижнем Новгороде работают кинотеатры под открытым небом. Дирекция парков и скверов опубликовала программу на август, планируется устроить 17 бесплатных показов. Добавлены новые площадки: в Автозаводском парке, на Щелоковском хуторе и втором парковом озере.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В парке Станкозавода в Ленинском районе:
- 4 августа «Гость с Кубани»;
- 9 августа «Обыкновенное чудо».
В парке «Дубки» в Ленинском районе:
- 3 августа «Безумный день»;
- 11 августа «Ночь в магазине ужастиков»;
- 18 августа «Опасно для жизни»;
- 24 августа «Точка, точка, запятая…».
В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:
- 2 августа «Новый Гулливер»;
- 16 августа «Мы из джаза».
В детском парке Свердлова в Нижегородском районе:
- 10 августа «Инкогнито из Петербурга»;
- 17 августа «Зигзаг удачи»;
- 30 августа «Чиполлино».
В «Автозаводском» парке:
- 6 августа «В бой идут одни старики»;
- 13 августа «28 панфиловцев».
У первого озера Щелоковского хутора:
- 12 августа «Сказка о царе Салтане»;
- 23 августа «Гражданин Лешка».
На втором парковом озере в Автозаводском районе:
- 25 августа «Легенды Орленка»;
- 26 августа «Ехали в трамвае Ильф и Петров».
Начало всех сеансов в 20:00. Программа может измениться из-за непогоды.
В 2022 году открытые кинотеатры Нижнего Новгорода провели 41 показ, их посетили 12,3 тыс. жителей.