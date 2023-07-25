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Судостроительная корпорация «Ак Барс» передаст заказчику пять боевых кораблей

Татарстанская судостроительная компания «Ак Барс» передаст заказчику в 2024 году пять новых боевых кораблей и три судна. Об этом заявил гендиректор предприятия Ренат Мистахов, передает «РИА Новости».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«В 2024 году запланировано спустить на воду три корабля и три судна, передать заказчику пять кораблей и три судна»,— отметил господин Мистахов.

Имя заказчика при этом не упоминается.

Ранее сообщалось, что судостроительная компания передаст ВМФ РФ четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом «Калибр».

"Ъ-Казань"

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