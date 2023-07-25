На круглом столе в Сочи предприниматели обсудили развитие ВЭД с Индией

Юго-Западный банк Сбербанка организовал встречу для 150 представителей бизнеса Юга России и Северного Кавказа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников

Фото: Евгений Чистяков Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников

Фото: Евгений Чистяков

Круглый стол был посвящен перспективе роста ВЭД с Индией. Обсуждались тренды развития торговых и ВЭД-отношений в десятках отраслей и направлений, кейсы бизнес-партнерств и кросс-культурные аспекты сотрудничества.

Это уже вторая отраслевая встреча с предпринимателями регионов Юга России и Северного Кавказа. В марте этого года в Ставрополе прошел круглый стол «Индия: новые рынки, новые возможности». В том числе и по его итогам фиксируется рост числа деловых контактов между предпринимателями. По данным Сбербанка, уже более 170 компаний на Юге России и Северном Кавказе развивают бизнес с Индией, их суммарный оборот торговли за год превысил 2,2 млрд рублей.

«Оптовая и розничная торговля на Юге России и Северном Кавказе трансформируется за счет роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса, продуктов питания и фармацевтической продукции. На 1 июля доля отрасли в корпоративном кредитном портфеле банка превысила 34% (368 млрд рублей), а число клиентов малого, среднего и крупного бизнеса приблизилось к 122 тысячам. Это практически треть от общего числа корпоративных клиентов Юго-Западного банка. Поэтому поддержка и развитие торговли остается ключевым вектором работы», - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Индия – одна из самых быстрорастущих экономик мира с населением около 1,5 млрд человек. Импорт из этой страны в Россию быстро растет: это фармацевтика, продукты питания, туризм, электроинструменты, химическая продукция, авиа- и автозапчасти, спецтехника, компоненты для органических удобрений. Предприниматели активно переходят на взаиморасчёты в национальных валютах «рубль-рупия» и изучают отраслевые бизнес-рынки.

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