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Коммерсантъ FM
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H&M судится с китайским ритейлером Shein из-за копирования одежды

Шведский ритейлер одежды H&M судится со своим китайским конкурентом Shein. Об этом сообщил Bloomberg, в распоряжении которого оказались связанные с процессом документы.

Из документов следует, что еще в 2021 году H&M подала в гонконгский суд иск против Shein Group и гонконгской компании Zoetop Business, на тот момент принадлежавшей китайскому ритейлеру. H&M обвиняет Shein в незаконном копировании десятков моделей одежды и нарушении тем самым прав интеллектуальной собственности и прав на торговые марки. Слушания по делу прошли 21 июня, следующее заседание суда назначено на 31 июля.

По данным Bloomberg, в иске H&M приводятся десятки фотографий разной одежды, от купальников до свитеров, которые должны продемонстрировать копирование со стороны Shein. Шведская компания требует выплаты компенсации (ее размер не указывается в иске) и запрета на дальнейшее копирование ее моделей. В H&M подтвердили факт подачи иска, в Shein отказались его комментировать.

Shein — характерный представитель сегмента «суперфастфешен». Фастфешен (то есть «быстрая мода») — бизнес-модель таких компаний, как H&M или Zara, а одежда Shein еще дешевле и еще меньше предназначена для долгого использования. В соцсетях китайского ритейлера неоднократно обвиняли в копировании дизайна одежды других компаний. В США против Shein подано несколько десятков исков с обвинениями в нарушении прав интеллектуальной собственности. Однако случай H&M — редкий пример иска от крупного конкурента китайской компании.

Яна Рождественская

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