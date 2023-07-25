С гибкими дисплеями не все складывается

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как в Samsung Electronics оценивают перспективы устройств с гибкими экранами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

IT-компании заинтересованы в создании крупных устройств с гибкими дисплеями, речь о диагоналях от 13 дюймов в сложенном виде и до 25 — в развернутом состоянии. Таким видением рынка поделился старший вице-президент Samsung Electronics Бэк Сын-Ин во время выступления на профильной конференции SID Review.

По словам топ-менеджера, именно категория продуктов с гибкими экранами пользуется особым спросом среди покупателей Samsung. При этом у технологии есть ряд проблем, влияющих на надежность.

Такими прорехами представитель южнокорейского вендора назвал напряжение от растяжения на внешней стороне гибкой поверхности при складывании, обратный этому сжимающий эффект внутри нее, трещины от механического стресса, появление складок при долгом восстановлении материала и недостаточная ударопрочность при падении на дисплей острых предметов вроде шариковой ручки.

Последние два недостатка больше прочих снижают надежность складных устройств, в особенности складки, которые визуально корректно описать, как морщины. С прочими особенностями технологии производители пока вроде как научились справляться.

Полноценное решение вышеназванных проблем тормозит развитие индустрии. Многие компании заинтересованы в создании ноутбуков, у которых вся рабочая поверхность будет состоять из экрана, отметил вице-президент Samsung. Реализации лэптопа, у которого вместо физической клавиатуры и тачпада установлен дисплей, уже есть. Но это вариант с несколькими экранами. Бэк Сын-Ин же описал ноутбук с единым гибким дисплеем.

Допускаю, что компания Apple, от которой многие ждут дебютного устройства со складным экраном, до сих пор его не выпустила как раз потому, что занята поиском решений по вышеназванным принципиальным инженерным проблемам.

Между тем топ-менеджер южнокорейского вендора сообщил, а, возможно, проговорился, что купертиновская команда совместно с Samsung Display и LG Display работают над проектом 20-дюймового складного продукта. Судя по этим габаритам, речь идет либо о дисплее планшета в разложенном состоянии, либо экране ноутбука в этом же виде.