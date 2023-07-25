Лже-брокер обманул уфимку на 9 млн рублей

66-летняя жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился менеджером инвестиционной компании и рассказал о способах и схемах получения прибыли. Следуя инструкциям «личного брокера», в течение месяца потерпевшая «вложила» более 9 млн руб., в том числе 8 млн руб. кредитных средств и 1,2 млн руб., взятых в долг у знакомых.

Вывести якобы полученную прибыль ей не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в сфере компьютерной информации (п «б» ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Майя Иванова

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