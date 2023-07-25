Жители Башкирии довольны своей работой больше, чем в среднем по стране

Опрошенные из Башкирии удовлетворены своей работой на 5,7 балла из 10, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. В среднем по стране люди довольны работой на 5,1 балла, отмечается в сообщении.

Самые высокие оценки своей работе в регионе поставили представители сферы добычи сырья, туризма, медицины, самые низкие — юристы, представители сферы закупок и рабочий персонал.

52% опрошенных жителей Башкирии сообщили, что их больше всего устраивает на текущем рабочем месте коллектив, 31% — рабочие обязанности, 25% — зарплата. 11% отметили, что их мало что устраивает.

Майя Иванова

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