В Завьялово домработница украла из сейфа 285 тысяч рублей

В Завьяловском районе Удмуртии в отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере (ч.3 ст.158 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по региону, 60-летняя домработница украла из сейфа, расположенного в доме, в котором работала, деньги общей суммой 285 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая, зная, где находится ключ от сейфа, в течение нескольких месяцев похищала из него деньги и тратила их на личные нужды. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.