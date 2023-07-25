Сочинский полицейский осужден на четыре года колонии за коррупционные преступления

Лазаревский районный суд города Сочи признал бывшего сотрудника полиции Эдуарда Мигралиева виновным в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и подлоге, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Экс-полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима.

Суд установил, что Эдуард Мигралиев, который служил в должности инспектора отдела по исполнению административного законодательства УВД по городу Сочи, в марте 2022 года предложил владелице продовольственного магазина заплатить ему 100 тыс. руб. за отказ от проверок торговой точки. При этом у инспектора была информация, что магазин реализует алкогольную продукцию без разрешительных документов. При получении первой части взятки господин Мигралиев был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе следствия выяснилось, что в 2019 году сотрудник МВД получил взятку от предпринимателя за отказ от оформления материала по факту реализации контрафактной продукции.

В судебном заседании подсудимый Мигралиев полностью признал вину, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Анна Перова, Краснодар