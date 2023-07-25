В Екатеринбурге скончалась заместитель председателя областного Арбитражного суда Елена Невмеруха

Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Елена Невмеруха скончалась 23 июля в Екатеринбурге в возрасте 47-ми лет. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Уральского округа.

Как передает портал Е1, предварительная причина смерти госпожи Невмерухи является пищевое отравление. «За здоровьем следила тщательно, каждые три-четыре месяца — полное обследование. Но в субботу серьезно отравилась и попала в больницу. На фоне отравления отказали почки, и в воскресенье она скончалась»,— передает издание слова знакомого Елены Невмерухи. «Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарии у представителей суда.

Соболезнования выразил председатель Арбитражного суда Уральского округа Константин Беляев. «Ушел замечательный человек, высококлассный профессионал, добрый друг и отзывчивый коллега»,— сказано в сообщении на сайте суда.

Как указано на сайте суда, Елена Невмеруха окончила Уральскую государственную юридическую академию в 1999 году. В 2000 году устроилась на работу в Арбитражный суд Свердловской области специалистом, а затем стала помощником судьи и судьей. В 2019 году указом президента России была назначена заместителем председателя областного суда на шестилетний срок.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте