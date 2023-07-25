На благоустройство участка «Уфимского ожерелья» направят до 74 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 15 августа намерено выбрать подрядчика благоустройства тропы «Уфимское ожерелье», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 74,7 млн руб., в том числе 70,99 млн руб. выделит бюджет республики и 3,74 млн руб. — бюджет города.

Устройство покрытий обойдется в 23,41 млн руб., наружное освещение — в 20,08 млн руб., малые архитектурные формы — в 17,38 млн руб..

Работы необходимо выполнить в течение 65 календарных дней. Площадь благоустройства составляет 3,7 га, в том числе площадь покрытий — 1,1 га. На тропе планируют установить две велопарковки, по семь входных групп и информационных стендов, восемь образовательных стендов, памп-трек, площадка для отдыха, 15 указателей, 20 скамей, 22 урны. Тротуары и площадка для отдыха будут покрыты асфальтобетоном.

«Уфимское ожерелье» — вело-пешеходная тропа общей протяженностью 70 км.

Майя Иванова

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