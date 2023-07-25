Глава администрации Уфы поручил очистить город от окурков

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании возмутился, что на улицах города много окурков. Критика последовала после заслушивания доклада замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Эмиля Мамлеева об исполнении программы обустройства и ремонта тротуаров на территории Уфы в текущем году. «Я сегодня проехал несколько участков Зеленой рощи, по Бакалинской. Меня очень радует эта программа, прекрасно все, отлично делаете. Но меня больше всего удивляет наличие окурков на этих маршрутах. Не знаю, кто-то, видимо, думает, что эти окурки растворяются, когда их бросают, мне это непонятно, но, тем не менее, здесь есть и наша недоработка. Где-то, значит, урн не хватает, или что-то с этим связано». Он поручил проработать этот вопрос и доложить об исполнении на субботнем совещании и закупить урны, если их не хватает, или «принимать соответствующие меры», если кто-то плохо работает или «не выполняет правила благоустройства». «Но окурков на улице быть не должно»,— заявил Ратмир Мавлиев.

Майя Иванова

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