Госдума одобрила закон о едином подходе к рассмотрению жалоб клиентов для финорганизаций

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, регламентирующий обращения клиентов к организациям на финансовом рынке. Согласно документу, ответ на них должен быть предоставлен в течение 15 дней со дня их регистрации. Текущая норма ответа на жалобы — 30 дней.

Документ устанавливает, что c 1 июля 2024 года будет действовать единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью организаций, поднадзорных Банку России. Среди них — кредитные, страховые, микрофинансовые, клиринговые организации, а также профучастники рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, кредитные рейтинговые агентства, биржи, операторы финансовых платформ и информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Так, в случае подписания закона президентом указанные организации будут обязаны отвечать на обращения клиентов в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, а при необходимости запроса дополнительных документов и материалов — продлевать этот срок, но не более чем на 10 дней. Действие закона распространяется как на обращения, поступившие в эти организации напрямую, так и через Банк России.

За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Из них 72% обращений было направлено в первой половине года. Ключевой причиной роста стали жалобы, связанные с санкционными ограничениями. 27,6 тыс. поступивших в Банк России жалоб на кредитные организации касались снятия и переводов иностранной валюты, реструктуризаций и кредитных каникул.