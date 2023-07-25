В Абинском районе за 32 млн рублей капитально отремонтировали поликлинику

В поселке Ахтырском Абинского района завершили капремонт поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На работы выделяли более 32 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Доступность медицинских услуг для жителей края — наша первостепенная задача. Особенно в небольших населенных пунктах, где поликлиники, офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерские пункты — первые медучреждения, куда обращаются жители»,— цитирует губернатора пресс-служба администрации региона.

Вениамин Кондратьев поручил привести в порядок поликлинику в 2022 году во время рабочего визита в Абинский район. Капремонт в ней проводили десять лет назад. В итоге в двухэтажном здании полностью заменили системы водо- и электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также кровлю. Кроме того, были проведены отделочные работы внутри здания и установлены новые двери. Сейчас обновляют фасад объекта. Завершить работы планируют в начале сентября, тогда поликлиника снова будет принимать пациентов.

В станице Челбасской Каневского района также по поручению главы Кубани отремонтировали зрительный зал Дома культуры. Из краевого бюджета на работы выделили более 10 млн руб. За эти средства там обновили пол, потолок, стены, освещение, заменили двери, радиаторы, занавес и оборудование сценических подъемов.

Еще одно поручение было выполнено в Новороссийске. Там к 1 июня на центральном пляже установили специальные пандусы для входа в воду маломобильных людей. Губернатор поручил организовать подобную работу в других муниципалитетах на побережье.

Татьяна Ручкина

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