Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об аукционе Sotheby’s, посвященном творчеству японского дизайнера Хироси Фудзивары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

До 26 июля Sotheby’s проводит онлайн-торги The Personal Effects of Hiroshi Fujuwara, и на лоты можно любоваться очень долго.

Кто же такой Хироси Фудзивара? Это японский дизайнер, музыкант и креативный директор. Его карьерный путь длится уже более трех десятилетий, и он один из тех, кто изменил генезис уличной моды и популяризировал хип-хоп в Японии — его еще часто называют "крестным отцом уличной моды".

Именно он объединил street wear и высокую моду задолго до того, как это стало мейнстримом. Его модный лейбл Fragment Design по-настоящему культовый.

Название свое онлайн-аукцион получил от знаменитой книги Фудзивары 2009 года. На торги выставили более 50 предметов из области моды, искусства и других областей, отобранных из личной коллекции Хироси, — от его любимой джинсовой куртки Levi's 506XX T-back 1936 года до сумок Goyard, расписанных самим Фудзиварой.

Среди коллекционных предметов, созданных дизайнером совместно с крупными fashion-брендами, на торгах выставлен бомбер Undercover x Fragment Design MA-1 и сумка Louis Vuitton x Fragment Design.

Впечатляет и часть «Искусство», рассказывающая о предпочтениях Фудзивары в этой области: тут такие мировые звезды, как Герхард Рихтер, Энди Уорхол и Futura, а также звезды современного искусства Японии — Маи Куросака и Кодзи Ямагути.