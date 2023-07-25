Thales приобретает Imperva за $3,6 млрд

Французская компания Thales объявила о покупке американской Imperva, занимающейся разработкой программного обеспечения в сфере кибербезопасности. Thales выкупит 100% акций Imperva у инвесткомпании Thoma Bravo за $3,6 млрд.

С помощью этой сделки французский промышленный гигант пытается укрепить свои позиции на рынке решений в сфере кибербезопасности. Сама Imperva обслуживает около трети компаний, входящих в список Fortune 100. Как отмечается в пресс-релизе, поглощение американского разработчика позволит Thales увеличить оборот своего подразделения, работающего в этой сфере, с нынешних €1,6 млрд до €2,4 млрд. Стороны надеются закрыть сделку в начале 2024 года.

Thales отметила, что покупка Imperva никак не отразится на планах компании по обратному выкупу акций и выплатах дивидендов. После объявления о сделке акции Thales дешевеют примерно на 0,5%.

Кирилл Сарханянц