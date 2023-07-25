В Набережных Челнах сотрудников КамАЗа задержали за махинации на 156 млн рублей

В Набережных Челнах были задержаны двое сотрудников КамАЗа по делу о махинациях на 156 млн руб. Об этом сообщается на сайте горсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что мужчины, будучи на территории одного из заводов автопроизводителя и выполняя управленческие функции в АО «ТФК КамАЗ» и АО «Ремдизель», использовали полномочия вопреки законным интересам данных предприятий для извлечения выгод и увеличения премий. Также, как установил суд, своими действиями они добились преимущества контрагентов АО «Ремдизель», которое получило автотехнику с необоснованной скидкой. В результате обеим компаниям был нанесен существенный вред путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

Против обвиняемых возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201, п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

"Ъ-Казань"