Более 2 млн рублей выманили мошенники у жительницы Шахуньи

Телефонные мошенники похитили у жительницы Шахуньи 2,1 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как рассказала полиции пострадавшая, в конце июня ей позвонила неизвестная, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила об утечке данных из банка. Затем к разговору подключился лжесотрудник финансового учреждения. Он рассказал, что на жительницу пытались оформить кредит. Чтобы отменить операцию, пострадавшую убедили перевести деньги на якобы безопасные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Идет расследование.

Елена Ковалева