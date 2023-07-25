Городские власти сообщили о 16% росте пассажиропотока

Общественный транспорт Перми за первое полугодие 2023 года перевез 114,7 миллионов пассажиров, сообщает сайт городской администрации. Это больше на 16,7 млн человек, чем за 1 полугодие 2022 года. Рос составил 16%.

По мнению представителей городского дептранса, на рост пассажиропотока сказалось открытие новых маршрутов. Так, наиболее востребованным оказался маршрут №37 «микрорайон Висим – улица Ушинского», которым за этот период воспользовалось более 747 тысяч пассажиров. На маршруте №17 «площадь Дружбы – улица 1905 года – микрорайон Висим», пассажиропоток за это же время составил 686 тысяч человек. Компенсационным маршрутом №71 «улица Анвара Гатауллина – Октябрьская площадь» за три месяца воспользовалось 445 тысяч пассажиров. Его работу планируется продолжить и после открытия трамвайного движения.