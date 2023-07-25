Болезнь Альцгеймера проявляется не только в мозге

Повышенное содержание некоторых белков, большая часть из которых не имеет отношения к работе головного мозга, оказалось маркером приближающейся болезни Альцгеймера. Эта находка может привести к созданию новых видов анализов для раннего выявления нейродегенеративных заболеваний, а может, и к появлению новых видов лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вывод сделан на основе анализа 10 тыс. образцов крови. Ведущий автор исследования Кинан Уокер, нейрофизиолог из Национального института старения США (город Бетесда, штат Мэриленд), объясняет, что его группа изучала целиком протеом, то есть все белки, которые синтезирует каждый конкретный человеческий организм. Целью их было выявить резко повышенное содержание каких угодно белков.

Исследование началось еще в 1987 году. За тридцать лет, которые длилась работа, участники шесть раз сдавали образцы крови для этого анализа. За те же тридцать лет примерно 20% участников дожили до деменции.

В образцах крови этих несчастных найдено 32 вида белков, которые, если их количество в крови было резко повышенным в возрасте от 45 до 60 лет, были явными провозвестниками деменции в пожилом возрасте. Пока невозможно сказать, как именно их повышенный уровень участвует в развитии нейродегенеративных заболеваний, но четкая связь между этими двумя явлениями прослеживается.

Не все из этих белков обнаруживаются в мозге человека, а если и обнаруживаются, то не во всех случаях повышение их уровня в плазме крови сопровождается повышением их содержания в мозговой ткани. К примеру, один из наиболее явных маркеров будущей деменции, белок GDF15, в мозге отсутствует вообще, а следовательно, уверены авторы работы, причины нейродегенеративных болезней нужно искать не только в голове человека.

Уокер считает, что пока говорить о том, что повышенное содержание тех или иных белков в крови — надежный признак будущей деменции, все-таки не стоит. А вот если комбинировать знание о том, что их обилие в крови как-то связано с нейродегенеративными процессами, с известными уже предикторами Альцгеймера и подобными болезнями, то есть с генетической историей и возрастными изменениями, то можно сильно увеличить надежность прогноза.

А значит, существенно раньше приняться за лечение.

По материалам статьи.

Ольга Грибова