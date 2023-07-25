ЕС согласовал сокращение потребления энергии на 11,7% к 2030 году

Совет Евросоюза утвердил правила по сокращению потребления энергии на 11,7% к 2030 году. До начала специальной военной операции ЕС планировал ограничить потребление на 9%. Совет также утвердил, что цель по ежегодной экономии энергии будет постепенно увеличиваться с 2024 по 2030 год: с 1,49% до 1,9%.

Из пресс-релиза следует, что для членов ЕС предел конечного потребления установлен на уровне в 763 млн тонн нефтяного эквивалента и 993 млн для первичного. Предел конечного потребления будет обязательным, а первичной — ориентировочной.

Долю каждой страны ЕС в экономии энергопотребления планируется рассчитывать по специальным формулам. Они будут учитывать энергоемкость, ВВП на душу населения, уровень развития возобновляемой энергетики и потенциал энергосбережения. Отклонение от расчетов допускается до 2,5%.

Правило устанавливаются в рамках пакет ЕС Fit for 55 — программа, призванная сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году, к 2050-му добиться климатической нейтральности. Она включает в себя переход на возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов во всех секторах экономики.

Лусине Баласян