Глава Удмуртии прокомментировал сообщения о сложностях с получением отпусков для мобилизованных

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал появившееся в соцсетях видео, на котором мобилизованные из республики жалуются на отсутствие отпусков. Он опубликовал видео на своей странице во «ВКонтакте».

«За ночь мы разобрались, что произошло, кто эти военнослужащие, как обстоят дела в целом и у них. Действительно, не все успели сходить в отпуск, потому что дважды по понятным причинам отпуска приостанавливали. Кто-то из мужчин успел съездить домой, кто-то нет. Мы выяснили, что на сегодняшний день в отпусках были 64% личного состава полка. Сегодня общался с коллегами из Министерства обороны, проговорили все вопросы еще раз, и материально-технического оснащение и отдых. Отпуска со вчерашнего дня возобновлены. 5% от состава с учетом тех, кто на долечивании, будут находиться в отпуске»,— сообщил глава региона.

Он отметил, что военнослужащие находятся в непростых условиях, и их реакцию на ситуацию можно понять. Глава региона также прокомментировал оснащение мобилизованных из Удмуртии.

«Первый и второй батальон плюсом к тому, чем их снабжает Минобороны, мы стараемся обеспечить. Есть проблемы с поставками в третий батальон, потому что они находятся в более сложной локации. Все поручения, которые в моих полномочиях, я уже раздал. Проверим, чего у бойцов не хватает, как мы со стороны республики дополнительно можем им помочь»,— заявил Александр Бречалов.

Глава региона напомнил, что в зону СВО из республики отправлено уже более 700 тонн грузов, в том числе продовольствие, одежду, спецоборудование, БПЛА, автотранспорт. Помощь собирают жители и компании Удмуртии. В настоящее время готовится новая отправка грузов.

«Хочу обратиться к женами и матерям наших ребят: если ваши близкие еще не были в отпуске, напишите мне в личные сообщения или обратитесь в фонд "Защитники Отечества". Мы по каждому вопросу обязательно отработаем, если есть необходимость с вами встретимся. Ни одно обращение ко мне не останется без внимания»,— добавил руководитель региона.

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