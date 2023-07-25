«Уральские авиалинии» запускают дополнительные авиарейсы Казань—Екатеринбург

Компания «Уральские авиалинии» запускает с 30 июля два дополнительных рейса из Казани в Екатеринбург. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самолеты будут летать по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит порядка полутора часов. Из Екатеринбурга самолет по четвергам будет отправляться в 16:30, а из Казани — в 17:05. По воскресеньям отправление рейсов будет осуществляться в 14:15 и 14:40 соответственно.

«Уральские авиалинии» уже совершают рейсы из Казани в Екатеринбург, а также в обратном направлении по понедельникам и пятницам.

"Ъ-Казань"