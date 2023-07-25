В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана по подозрению в насилии над школьницей

55-летнего гражданина Узбекистана задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О произошедшем в полицию сообщила сама пострадавшая, рассказав, насилие над ней совершил малоизвестный ей мужчина. Они познакомились в интернете меньше месяца назад.

«После непродолжительного общения она приняла предложение встретиться, 24 июля в период времени с 14:00 до 16:30 в отеле на Съезжинской улице этот мужчина совершил в отношении несовершеннолетней противоправные действия»,— приводит агентство сообщение силового ведомства.

Сейчас мужчина процессуально задержан до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

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