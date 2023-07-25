Госдума одобрила увеличение штрафа за переход ж/д путей в неположенном месте

Госдума одобрила в третьем чтении закон об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте со 100 руб. до 500 руб. За то же нарушение в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области штраф составит 1,5 тыс. руб.

Изменения вносятся в ч.5. ст. 11.1 Кодекса РФ об административных нарушениях. Поправки были внесены Московской областной думой. Авторы инициативы считают, что прежний размер штрафа был «ничтожно мал» и не приводил к снижению числа нарушений.