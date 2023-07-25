С начала года на господдержку НКО в Башкирии направили 847 млн рублей

По состоянию на 1 июля текущего года на поддержу социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Башкирии, было направлено 847,7 млн руб., сообщил на заседании правительства республики премьер-министр Андрей Назаров.

По данным управления Министерства юстиции России по республике, в регионе зарегистрировано 5,9 тыс. НКО, 1,08 тыс. из них (или 19%) включены в Федеральный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2022 году на поддержку социально ориентированных НКО было выделено около 535 млн руб., что в 1,4 раза превышает объемы 2021 года.

Майя Иванова

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