Пермский педагогический университет примет участие в открытии образовательных центров в Африке

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) примет участие в открытии центров открытого образования на русском языке в четырех странах Африки. Об этом заявил ректор вуза Константин Егоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ПГГПУ Фото: сайт ПГГПУ

«Участие педвузов в развитии отношений с Африкой — это большой проект Министерства просвещения Российской Федерации,— рассказал господин Егоров в интервью, размещенном на сайте вуза.— 26 стран Африканского континента закреплены за педагогическими университетами. Пермский педагогический отвечает за взаимодействие с Южно-Африканской Республикой, Зимбабве, Ботсваной и Намибией. В марте-апреле мы посетили две страны — это ЮАР и Зимбабве. Сейчас, в июле, продолжили налаживать сотрудничество в Намибии и Ботсване. Главная цель визитов — создание Центров открытого образования на русском языке в этих четырех странах. Нашими партнерами в этом деле на всех этапах выступали коллеги из Российского биотехнологического университета».

Планируется, что все центры открытого образования начнут открываться с сентября 2023 года. Обучение в них будет доступно гражданам любого возраста и уровня образования.