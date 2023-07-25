На строительство школы в микрорайоне «Белый Хутор» выделили 105,4 млн рублей

АО «СЗ „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» объявила аукцион на проведение части работ по возведению школы в пригородном челябинском микрорайоне «Белый Хутор». Начальная цена контракта составляет 105,4 млн руб. Прием заявок ведется до 9 августа, сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику нужно будет выполнить работы по монтажу каркаса здания школы на 1100 мест. В их числе обратная засыпка котлована и пазух фундамента, установка 988 железобетонных колонн, металлоконструкций. Также предстоит провести кирпичную кладку внутренних стен и перегородок, смонтировать перемычки, возвести лестницы и крыльцо главного входа.

«Начало работ: с момента заключения настоящего договора. Окончание работ: не позднее 31 июля 2024 года. Участвовать в закупке могут только субъекты малого и среднего предпринимательства»,— говорится в извещении о проведении аукциона.

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