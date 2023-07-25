Зарубежные СМИ: Как в Израиле решается судьба судебной реформы?

В Израиле вновь вспыхнули протесты после того, как парламент одобрил первый законопроект в рамках судебной реформы. Противники нововведений собрались у здания Кнессета. Чтобы остановить митингующих, полиция применила водометы. Ранее за проект реформы, ограничивающий права Верховного суда Израиля, проголосовали 64 депутата парламента, 56 оппозиционеров бойкотировали заседание. Реформа отменяет так называемый принцип разумности, что лишает Верховный суд права блокировать любое решение правительства, которое недостаточно обосновано юридически. В знак поддержки протестов сразу несколько местных газет вышли с черными обложками. На происходящее в Израиле отреагировали и за рубежом. Как пишет The Washington Post, в США недовольны действиями премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Зарубежные СМИ обсуждают подробности протестов и возможные последствия. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Corinna Kern, Reuters Фото: Corinna Kern, Reuters

«Беньямин Нетаньяху одержал еще одну победу, но какой ценой?», задается вопросом The New York Times. Борьба за закон, который ослабит Верховный суд, вызвала самые массовые демонстрации в истории Израиля, продолжает обозреватель газеты. Вечером 24 июля центральные улицы столицы заполнили десятки тысяч протестующих. Они размахивали бело-голубыми флагами, обклеивали стены и заборы политическими лозунгами.

«Мы отказываемся принять этот закон. Всем теперь ясно, что выбора нет. Мы либо идем на обострение ситуации, либо уезжаем из страны», — заявил в беседе с The Wall Street Journal один из протестующих.

Принятие закона коалицией Нетаньяху без какой-либо поддержки от оппозиции знаменует собой поворотный момент для израильского общества, добавляет издание. Это стало решающей точкой для более чем 10 тыс. военных резервистов, которые заявили, что готовы уйти в отставку, а также для бизнеса, профсоюзных лидеров и медиков.

В частности, последние намерены провести массовую забастовку, пишет The Guardian. Израильская медицинская ассоциация, которая представляет 95% врачей страны, сообщила, что в течение суток 25 июля в столице никто из членов союза не будет оказывать медицинскую и неотложную помощь.

К забастовке присоединится и Организации врачей-стажеров, в которую входят более чем 70% неопытных медиков. При этом Минздрав страны добивается судебного запрета на забастовку, но пока безуспешно. И крупнейший за всю историю внутренний кризис Израиля вступает в новую фазу, заключает газета.

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