Власти Петербурга стали чаще подавать на бизнес в суд

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в первом полугодии 2023 года подал 738 исков в арбитражный суд, что почти в 1,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

Количество судебных разбирательств, в которых комитет участвует в качестве ответчика, также выросло более чем 1,5 раза — со 126 до 201 дел. По данным информационной базы «Электронное правосудие», всего за полугодие комитет принял участие в более чем 1 тыс. спорах в сравнении с 718 в 2022 году. «ДП» отмечает, что по всем этим показателям комитет имущественных отношений стал лидером среди всех подразделений Смольного. В комитете это утверждение пока не комментировали.

Наиболее частыми причинами исков стали задержки по арендной плате, неустойки со стороны бизнеса и необоснованное обогащение. По мнению экспертов, опрошенных изданием, рост количества арбитражных дел объясняется, кроме выше названных причин, еще и необходимостью пополнять казну.

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