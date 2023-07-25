На реконструкцию дорожных объектов в Орловской области дополнительно направят около 900 млн рублей

923,8 млн руб. в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дополнительно выделят Орловской области на строительство и реконструкцию дорожных объектов в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства.

Эти средства пойдут на строительство и реконструкцию 25 км автодорог в Колпнянском, Сосковском и Шаблыкинском районах и более 6 км — в облценте. Кроме того, часть денег направят на строительство моста между деревнями Касьяновка и Тайное в Орловском муниципальном округе. По словам главы региона Андрея Клычкова, «в ближайшее время» начнется подготовка к выполнению этих работ.

Наиболее значительная часть транша, около 300 млн руб., пойдет на ремонт улиц в самом Орле — Бурова, Раздольной, Городской и Михалицына. На 259,6 млн руб. отремонтируют 13,3 км дороги Горки — Шаблыкино в Шаблыкинском районе, еще за 188,5 млн руб. — 10 км автодороги Нарышкино — Сосково в Сосковском районе, а на капремонт 1,6 км дороги Колпна — Моховое — граница Курской области в Колпнянском районе направят 56,1 млн руб.

Мария Старикова

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