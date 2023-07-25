Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ обеспокоен темпами роста розничного кредитования

Центробанк беспокоят темпы роста розничного кредитования, поскольку он несет риски закредитованности населения. Об этом сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Александр Данилов

Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Несмотря на хорошие результаты, есть некоторые тенденции, которые нас беспокоят. Это высокий темп роста розничного кредитования. Это несет риски закредитованности населения»,— сказал господин Данилов на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сохраняется высокая доля рискованных кредитов в выдачах ипотечных кредитов на первичном рынке жилья. «Банки и застройщики используют разного рода схемы, которые приводят к тому, что LTV (предельный размер ссуды, которую банк может выдать заемщику) систематически занижается»,— рассказал Александр Данилов.

Центробанк пересмотрел прогноз роста потребительского кредитования в 2023 году с 9–13% до 13–17%. Ранее регулятор повысил прогноз роста корпоративного кредитования на 2023 год до 12–16%, ипотечного — до 17–21%. Рост розничного кредитования ожидается на 8–13%.

Согласно данным ЦБ, в июне розничное кредитование в России выросло на 2,1%. В мае совокупный портфель розничных кредитов вырос на 2% — максимальное значение с августа 2021 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...