ЦБ обеспокоен темпами роста розничного кредитования

Центробанк беспокоят темпы роста розничного кредитования, поскольку он несет риски закредитованности населения. Об этом сообщил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Данилов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Несмотря на хорошие результаты, есть некоторые тенденции, которые нас беспокоят. Это высокий темп роста розничного кредитования. Это несет риски закредитованности населения»,— сказал господин Данилов на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сохраняется высокая доля рискованных кредитов в выдачах ипотечных кредитов на первичном рынке жилья. «Банки и застройщики используют разного рода схемы, которые приводят к тому, что LTV (предельный размер ссуды, которую банк может выдать заемщику) систематически занижается»,— рассказал Александр Данилов.

Центробанк пересмотрел прогноз роста потребительского кредитования в 2023 году с 9–13% до 13–17%. Ранее регулятор повысил прогноз роста корпоративного кредитования на 2023 год до 12–16%, ипотечного — до 17–21%. Рост розничного кредитования ожидается на 8–13%.

Согласно данным ЦБ, в июне розничное кредитование в России выросло на 2,1%. В мае совокупный портфель розничных кредитов вырос на 2% — максимальное значение с августа 2021 года.