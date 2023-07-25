Суд взыскал с администрации Темрюкского поселения 131 млн рублей по долгам «ТУ ЖКХ»

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности администрацию Темрюкского городского поселения Темрюкского района на сумму 131,2 млн руб. по долгам МУП «ТУ ЖКХ». Судебный акт опубликован в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 4 октября 2016 года МУП «Темрюкское управление жилищно-коммунальным хозяйством» признано несостоятельным (банкротом). С заявлением в суд о признании предприятия банкротом обратилось в ноябре 2015 года ООО «БиРич» из Ейска. Сумма долга составила 1,2 млн руб. В третью очередь реестра требований кредиторов должника также суд включил требования Инспекции ФНС России по Темрюкскому району в размере 32,3 млн руб., требования АО «НЭСК» «Темрюкэнергосбыт» в сумме 14,7 млн руб., требования ГКУ КК «Агентство ТЭК» (г. Краснодар) в размере 998,7 тыс. руб., требования ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк» в сумме 194,6 тыс. руб.

Во вторую очередь реестра требований суд включил требования Краснодарской краевой организации общественной организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения в сумме 380,2 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «ТУ ЖКХ» зарегистрировано в Темрюке в 2006 году. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Учредитель — администрация Темрюкского городского поселения Темрюкского района. Убыток предприятия за 2022 год составил 27,4 млн руб.

Тат Гаспарян

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