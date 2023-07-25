Самарскую область за полгода посетили более 1,5 млн туристов

Самарскую область в январе-июне текущего года посетили более 1,5 млн туристов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, за отчетный период туристический поток в Самарской области вырос на 26%. Чаще всего в регион приезжают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, соседних Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей и Татарстана, а также из Башкортостана, Тюменской и Свердловской областей.

Чаще всего туристы посещают Самару, Тольятти и Сызрань. Среди природных достопримечательностей популярны национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина и Рачейские Альпы в Сызранском районе.

Объем трат туристов в первом полугодии 2023 года составил 10,5 млрд руб., увеличившись за год на 41,4 %.

Ранее сообщалось, что Сызрань и Чапаевск победили во всероссийском конкурсе благоустройства.

Андрей Сазонов