Работающие петербуржцы довольны своей профессией лишь на половину

Опрошенные жители Петербурга в среднем удовлетворены своей работой лишь на половину, сообщают в службе исследований hh.ru. Горожане оценили уровень удовлетворенности профессией на 3,4 балла из пяти, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны.

За три года уровень удовлетворенности профессией не поднялся: в 2020 году петербуржцы также оценивали его на 3,4 балла. Больше всего довольны своей работой представители сферы закупок, топ-менеджеры, преподаватели и ученые (по 3,7 балла из 5). При этом самый низкий показатель у представителей розничной торговли. Они оценили удовлетворенность своей профессией в 2,8 баллов. С 2020 года упал показатель в таких сферах деятельности, как управление персоналом и тренингов (с 4,1 до 3,4), строительство (с 3,9 до 3,5), общепит и гостиничное дело (с 3,6 до 3,1).

Петербуржцы также составили рейтинг самых престижных специальностей. IT-отрасль в 2023 году обогнала сферу добычи нефти и газа, которая в рейтингах престижности за предыдущие годы держалась на первой позиции. 57% опрошенных петербуржцев определили сферу информационных технологий и телекома как самую престижную и перспективную для карьеры. Сфера добычи нефти и газа в этом году отстала от лидера на 12 п.п.

На третьем месте в рейтинге оказалась сфера маркетинга и дизайна (25%). Работа в финансовом секторе для горожан теперь менее престижна: в этом году за нее проголосовало лишь 22% петербуржцев. Работа в медицине и фармацевтике престижна лишь для 19% опрошенных, сфера искусства и культуры — для 18%. Металлургическую отрасль выбрали 12% петербуржцев. По стране за этот сектор рынка голосовали лишь 8% россиян.

На первой позиции антирейтинга профессий по уровню престижности находится работа в сфере ЖКХ. Наименее престижной ее считают 55% респондентов. На втором месте антирейтинга оказалась розничная торговля (36%). За ресторанно-гостиничный бизнес проголосовали 28% горожан, а за госсектор — 27%.

Анастасия Калугина

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