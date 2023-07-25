Суд в Челябинске отказал в установлении охранной зоны вокруг городского бора

Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении иска об установлении охранной зоны вокруг городского бора. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в суде.

Иск об установлении охранной зоны весной этого года эколог Андрей Талевлин подал к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Заявитель отмечал что охранная зона вокруг особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Челябинский городской бор» существовала до 2012 года, затем ее «практически упразднили для удобства застройщиков», которые сейчас стали возводить в бывшей охранной зоне жилые дома.

«Ну что ж, придется идти в апелляционный суд и обжаловать это решение. Охранная зона бору необходима и сегодня это очень важно. Застройщики просто с какой-то маниакальной остервенелостью протаскивают через городскую администрацию проекты по застройке многоэтажками бывшей охранной зоны и утраченной территории бора»,— комментирует отказ в иске Андрей Талевлин в своем telegram-канале.

В сентябре 2011 года депутаты законодательного собрания региона приняли постановление «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинского (городского) бора и его охранной зоны». Документом границы ООПТ сократились с 1179 га до 1130 га, а охранная зона — с 233,48 га до 14,79 га.

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