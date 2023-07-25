В гастрофестивале «Уралисички» в Екатеринбурге принимают участие 72 ресторана

В Екатеринбурге начался летний гастрономический фестиваль «Уралисички». «Лисички — самый гастрономичный гриб на Урале. Во второй половине уральского лета они способны украсить завтрак, обед и ужин. Их любят все — от деревенских бабушек до известных шеф-поваров. Лисички подходят любой кухне, главное — уметь готовить»,— пояснили организаторы.

В фестивале принимают участие рекордное количество участников — 72 ресторана. Среди них такие известные рестораны, как Grand Buffet Ekaterinburg, «Большой грузинский», «Троекуров», «Два Деда», Pushkina 4, DUO Pizza&Wine, Breakfast Unit и другие. Фестиваль будет проходить с 25 июля по 15 августа.

Поддержку фестивалю оказала компания «Талицкое молоко». Она обеспечила участников-поваров своей продукцией для готовки разных блюд с лисичками.

Софья Злобина

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