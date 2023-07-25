Экс-гендиректора «Мособлэнерго» приговорили к пяти годам колонии за взятку

Суд в Подмосковье приговорил бывшего гендиректора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня к пяти годам колонии строгого режима за взяточничество. Его первый заместитель Алексей Астапов осужден на шесть лет условно. Брижаню и Астапову также назначены штрафы по 3,8 млн руб., сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Брижань в 2022 году

Фото: АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань в 2022 году

Фото: АО «Мособлэнерго»

Экс-гендиректор «Мособлэнерго» и его бывший заместитель обвиняются в получении взяток от предпринимателей за возможность заключать крупные контракты на оказание услуг «Мособлэнерго». По версии следствия, энергетики брали взятки с 2013 года, фактически сразу после того, как перешли на свои должности из «Кубаньэнерго». Астапов дал признательные показания в процессе расследования дела, Брижань признал вину на суде.

Подробности — в материале «Ъ» «Взятки вписали в контракты».

Лаура Кеффер