Кибербезопасность замыкают на ОКРУГ

В России может появиться аналог ОСАГО для IT, страховка будет покрывать потери компаний от хакерских атак и утечек данных. Для полиса даже выбрали название — ОКРУГ, что расшифровывается как «обязательное киберстрахование рисков и угроз», рассказал сенатор Артем Шейкин. Как будет устроен продукт, пока непонятно, в Совете федерации начнут разрабатывать идею осенью. По задумке парламентариев, страховка стимулирует бизнес тщательнее следить за кибербезопасностью. Доберется ли такой инструмент до рынка? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В прошлом году российские компании пережили около 1 млн хакерских атак, в Сеть утекло больше 0,5 млрд строк данных, рассказали в Совете федерации, объясняя, почему именно сейчас задумались о создании «ОСАГО» для IT.

Пока об инициативе известно мало, однако вопросы к ней уже возникли. Ключевые — кого будут страховать? Какие потери покрывать? И в какую цену продукт обойдется бизнесу?

Парламентарии заявляют, что получить полис смогут любые предприятия независимости от размеров. Но какие расходы юрлицам компенсируют, пока неизвестно. Пока предлагается несколько вариантов страховки: первый — на восстановление IT-инфраструктуры, второй — на выплаты жертвам атак. Кроме того, компаниям вскоре могут грозить штрафы за утечки — от 5 млн руб. до 3% от годового оборота.

Последний пункт, впрочем, страховка вряд ли покроет, полагает сооснователь компании «Б-152» Максим Лагутин:

«От киберинцидентов страховки есть, то есть если компания пострадала из-за атаки, то ей компенсируют утерянную прибыль, затраты на восстановление структуры. Мне кажется, что речь идет именно о возмещении вреда физлицам, так как они будут пострадавшими, в размере нескольких тысяч или десятков тысяч рублей».

Правда, компенсируют потери жертвам атак компании пока неохотно. «Яндекс. Еда», например, после прошлогодней утечки, когда в Сети оказались данные миллионов пользователей, выплатила деньги лишь 13 клиентам — каждому по 5 тыс. руб.

От того, сколько бизнесу придется тратить на пострадавших, зависит и стоимость полиса. Этот параметр, впрочем, не единственный. Важно и то, насколько бережно компания относится к данным клиентов. Если у нее выстроены надежные системы киберзащиты, то аналог ОСАГО обойдется дешевле, объяснили в Совете федерации.

Но как оценивать бизнес по этому критерию, неясно, заметил управляющий директор и партнер компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов:

«Например, бизнес предоставит информацию страховой о том, как хранятся данные пользователей. И какой-то внешний аудит решит провести penetration test, то есть попытается взломать систему защиты, оценить насколько это легко, есть ли уязвимости, и на основании этого предоставит свои рекомендации.

То есть страховой продукт при имеющейся структуре кибербезопасности обойдется в одну сумму, в случае исправления обнаруженных уязвимостей — в другую. Но кто станет этим внешним экспертом? Если бы у нас было достаточное количество подобных профессиональных игроков, то мы бы это все давно решали».

Вопросы к инициативе возникают и у страховых компаний. Непонятно, к примеру, как гарантировать, что продуктом не воспользуются мошенники, подчеркнул заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов:

«Очень большая тут проблема — подтверждение страхового случая. И есть крайне большие риски злоупотреблений и мошенничества, потому что можно же сделать все, что необходимо для защиты информации, а можно ничего не делать, понадеявшись на страховую защиту.

Можно тщательно проверять сотрудников, которых выбирают на работу, а можно брать всех подряд и люди будут выносить информацию терабайтами».

Другими словами, пока бизнес к инициативе Совета федерации настроен критически. Логика у предпринимателей простая: если страховые агенты в ходе аудита укажут на проблемы с IT-безопасностью, зачем тогда платить за страховку? Проще потратить бюджет на устранение проблем.

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