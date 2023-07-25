Ростовская область в 2023 году получит рекордный рожай гороха

В текущем году Ростовская область готовится собрать рекордный урожай гороха, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Рылько, Ростовская область на данный момент уже собрала 363 тыс. т гороха, осталось убрать эту культуру на 30 тыс. га. Таким образом аграрии региона уже превзошли свой предыдущий рекорд 2017 года, когда было собрано 347 тыс. т культуры.

Дмитрий Рылько отметил, что большие урожаи гороха будут собраны также в Краснодарском крае и на Ставрополье. Так, на Кубани уже собрано 381 тыс. т. Это превышает предыдущий рекордный урожай данной культуры в регионе на 44 тыс. т. При этом, уборка еще не завершилась, аграриям осталось обработать 6% посевных площадей.

В Ставропольском крае собрано 600 тыс. т гороха. «Предыдущий рекорд в 619 тыс. т был поставлен в 2021 году. Скорее всего, еще немного доберут и также выйдут на рекордный показатель»,— цитирует информагентство слова Дмитрия Рылько.

Анастасия Назарова