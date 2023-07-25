Ростовская область в 2023 году получит рекордный рожай гороха

В текущем году Ростовская область готовится собрать рекордный урожай гороха, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.
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По словам господина Рылько, Ростовская область на данный момент уже собрала 363 тыс. т гороха, осталось убрать эту культуру на 30 тыс. га. Таким образом аграрии региона уже превзошли свой предыдущий рекорд 2017 года, когда было собрано 347 тыс. т культуры.
Дмитрий Рылько отметил, что большие урожаи гороха будут собраны также в Краснодарском крае и на Ставрополье. Так, на Кубани уже собрано 381 тыс. т. Это превышает предыдущий рекордный урожай данной культуры в регионе на 44 тыс. т. При этом, уборка еще не завершилась, аграриям осталось обработать 6% посевных площадей.
В Ставропольском крае собрано 600 тыс. т гороха. «Предыдущий рекорд в 619 тыс. т был поставлен в 2021 году. Скорее всего, еще немного доберут и также выйдут на рекордный показатель»,— цитирует информагентство слова Дмитрия Рылько.