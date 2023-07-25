В поселке Ростоши перекроют несколько улиц из-за матча «Оренбург» — ЦСКА

В поселке Ростоши перекроют несколько улиц в районе стадиона «Газовик» из-за матча Кубка России по футболу «Оренбург» — ЦСКА. Об этом сообщили в городской администрации.

С 15:00 (MSK+2) до 21:00 (MSK+2) ограничат движение транспорта по ул. Николаева (от Садового кольца до Березовой Ростоши), Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до Березовой Ростоши), Березовая Ростошь (от Цветного бульвара до Садового кольца).

«Оренбург» попал в группу А Кубка России, где его соперниками станут московский ЦСКА, «Сочи» и воронежский «Факел». Матч с ЦСКА начнется 26 июля в 18:15 (MSK+2).

Андрей Сазонов