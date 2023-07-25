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Коммерсантъ FM
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Верховный суд запретил заключенным иметь спортивные мячи

Верховный суд России отклонил иск заключенного, попросившего обязать руководство колонии выдать ему спортивный мяч. Тем самым ВС отменил решение первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Отбывающий наказание в исправительной колонии Хабаровского края мужчина летом 2021 года обратился в суд, сообщив, что он не получил мяч, который ему прислали в личной посылке. Районный суд Хабаровска постановил, что спортивный мяч не входит в перечень предметов, которые заключенным запрещено иметь при себе.

Это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции. Руководство колонии обратилось с жалобой в Верховный суд. В постановлении, которое приводит РАПСИ, говорится, что, согласно новым правилам от 2022 года, в исправительных учреждениях запрещено получение спортивного инвентаря.

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