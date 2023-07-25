На переселение с подработанных территорий в Кузбассе с 2024 по 2025 годы будет выделено 7,5 млрд рублей

Для завершения программы переселения 1574 семей с подработанных угледобычей территорий в Кузбассе запланировано выделить в 2024-2025 годы 7,5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в этом году на переселение также была выделена рекордная сумма — 3,4 млрд руб. На эти средства должны переселить 753 семьи, в первом полугодии уже переселены 455 семей с финансирование в 1,9 млрд руб.

Проблемами при выполнении этой задачи названы рост стоимости жилья и, соответственно, размера социальной выплаты на его приобретение, а также вопросы переселения семей с поздней пропиской и физического сноса ветхих домов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово