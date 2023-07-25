Курский тепличный комплекс «Агропарк» выставлен на повторные торги за 1,6 млрд рублей

Основное имущество обанкротившегося курского ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”» выставлено на повторные торги в форме открытого аукциона с начальной ценой 1,6 млрд руб. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Кристины Пономаренко. В единый лот входят нежилые здания, инженерная инфраструктура, блок зимних теплиц площадью 109 тыс. кв .м. и транспортные средства. Все имущество находится в залоге у Россельхозбанка. Заявки принимаются до 14 августа. Подведение итогов намечено на 17 августа.

Предыдущие торги по продаже указанного имущества были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В их ходе лот пытались реализовать за 1,8 млрд руб.

«Агропарк» признан банкротом в сентябре 2022-го. Процедура наблюдения в компании была введена в мае того же года по требованию основного кредитора — Россельхозбанка. В реестр было включено 1,2 млрд руб. требований, большая часть из которых — залоговые требования банка.

Компания управляет тепличным комплексом, запущенным в Глушковском районе в 2015 году. Она вложила 2,2 млрд руб. в теплицы площадью более 10 га и мощностью 6,6 тыс. т продукции в год, в том числе 1,8 тыс. т томатов и 4,6 тыс. т огурцов, а также 220 т салата и зеленых культур. После пуска объекта продукция поставлялась, в частности, в Москву, Санкт-Петербург и Ярославль, а также в курские сети.

Причиной банкротства в «Агропарке» называли приостановку финансирования проекта со стороны Россельхозбанка по неизвестным причинам и, как следствие, ввод теплиц в эксплуатацию в 2015 году со множеством недоделок, затягивание решения банка о финансировании модернизации комплекса и возможного строительства второго объекта, а также падение урожайности зимнего цикла в декабре 2019-го из-за высокой концентрации фитотоксичных газов. Сейчас мощности «Агропарка» арендует холдинг «Эко-культура».

О том, как начинались проблемы «Агропарка», читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Агропарк” поддается кредиторам».

Мария Старикова, Екатерина Мелостная