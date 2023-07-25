В «Парме» будет новый американский центровой

Пермский баскетбольный клуб пополнился американским легионером. Как сообщает пресс-служба «Пармы», подписан однолетний контракт с американским центровым Ричардом Соломоном. Ему 31 год, рост 208 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

В прошлом сезоне игрок дебютировал в Единой лиге ВТБ выступая за питерский «Зенит». В 24 матчах он набирал в среднем 7,6 очка (60% двухочковых) и 6,6 подбора за 20 минут на паркете.

Центровой начал профессиональную карьеру в 2014 году в G-лиге НБА, после чего выступал в Японии, Франции и Турции.