В Татарстане СКР с начала года возбудил свыше 2,4 тысяч уголовных дел

За первые шесть месяцев 2023 года управление СКР по Татарстану возбудило более 2,4 тыс. уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, сотрудники СКР завершили расследование 105 преступлений прошлых лет по 55 уголовным делам. Сумма ущерба по ним превысила 1,2 млрд руб. Свыше 95% уже возмещено.

Также следствие за полгода наложило арест на имущество на 179 млн руб. Возмещение потерпевшим причиненного преступлением ущерба обеспечено более чем на 100%.

В ходе расследования налоговых преступлений управление добилось возмещения задолженности более чем на 1,1 млрд руб.

"Ъ-Казань"