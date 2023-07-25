В Удмуртии более 600 семей направили материнский капитал на обучение детей

В первом полугодии 2023 года 617 семей в Удмуртии использовали средства материнского капитала для оплаты образования детей. Отделение Социального фонда России по региону перечислило на эти цели более 12,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 587 тыс. рублей, за второго ребенка — 775,6 тыс. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, при рождении второго дополнительно положено 188,7 тыс. руб.

«Средствами семейного капитала родители могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях — от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность»,— пояснил управляющий отделением Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков.

Также средства маткапитала можно направлять на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. При этом обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Маткапитал можно использовать для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в общежитии, предоставленном на время обучения.

Воспользоваться маткапиталом, можно подав заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.

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